«Вальядолид» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вальядолид» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.24, победа «Атлетико» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.70.

«Праздник приходит на улицы Мадрида. Точно мадридская команда выиграет чемпионат, вопрос только в том, какая именно – «Реал» или «Атлетико».



Я думаю, что «Атлетико» не потеряет очки в последнем туре. Победа с любым счётом над «Вальядолидом» обеспечивает команде Диего Симеоне очередной чемпионский титул. Спустя 8 лет после победы «Атлетико» с тем же тренером, но уже на другом стадионе рвётся к чемпионскому титулу. Тогда в последнем туре был чемпионский матч против «Барсы», а сейчас ситуация проще – нужно обыграть скромный и никчёмный «Вальядолид».



«Вальядолид» одной ногой находится в Сегунде. Чтобы избежать вылета, «Вальядолиду» нужно обязательно у «Атлетико» выиграть. Любой другой результат для «Вальядолида» смерти подобен. Более того, даже если он вдруг выиграет у «Атлетико», то все равно отправится в Сегунду, потому что конкуренты играют с менее сильными командами, чем «Атлетико». Вероятность того, что они наберут очки, высокая.



Я думаю, что «Вальядолид» обречён, но тот факт, что его не устраивает ничья, играет на руку «Атлетико». «Вальядолид» не будет отсиживаться у своих ворот, а будет идти вперёд.



Я думаю, что «Атлетико» победит. Есть смысл рассмотреть сухую победу мадридцев или через тотал меньше. «Атлетико» славится своей обороной, команда пропустила 24 гола за 37 туров. Но в последнее время у «Атлетико» давно не было сухих побед. Мне кажется, что пора уже сыграть фирменную сухую победу, коэффициент на которую довольно высокий.



Для тех, кто хочет больше подстраховаться, я порекомендую ставку «победа «Атлетико» и тотал меньше 4,5».