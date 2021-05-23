«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Болонья» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» и обе забьют за 2.34.

«Единственной недавней радостью туринцев стала победа в Кубке Италии. Противостояла ей в финале грозная «Аталанта», в шансах на победу которой многие не сомневались. Однако подопечные Пирло смогли собраться в этой игре и победить – 2:1.



Совсем провальным этот сезон после победы в Кубке назвать уже нельзя. Да и пока что «Ювентус» имеет вероятность возвращения в топ-4 и выхода в ЛЧ. Для этого ему нужно во что бы то ни стало обыгрывать «Болонью», а также ждать поражений своих соперников по таблице – «Наполи» или «Милана».



«Болонья», которая особо не мотивирована в этой игре, не знаю, что может противопоставить «Ювентусу». Этот клуб давно не побеждает, а в таблице он уже к зоне вылета не опустится. Но туринцы уже в этом сезоне показали, что способны допустить ошибки в играх даже со слабыми командами.



Но думаю, в этот раз осечки команда Пирло себе не позволит. Цена поражения будет слишком высока. Да и только что в финале Кубка Италии мы увидели, что «Ювентус» способен уверенно обыгрывать соперников. А «Болонья» по уровню с «Аталантой», конечно, не сравнится.



«Ювентус» сильнее и более мотивирован. Предложу поставить на успех туринцев, но всё-таки также поверю в способность «Болоньи» огорчить оборону «старой синьоры». Моя ставка в этой встрече – обе команды забьют, а победит в итоге «Ювентус».