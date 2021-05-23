Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вулверхэмптон» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

«Вулверхэмптон» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
Алексей Серяков
Комментарии

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 38-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Матч на «Молинью», «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Абсолютно никакого смысла в турнирной таблице он не несёт, потому что «Юнайтед» гарантировал себе второе место, а «Вулверхэмптон» болтается в середине.

Отягчающий фактор для этого матча — то, что очень скоро случится в Гданське, где «МЮ» сыграет в финале Лиги Европы. Думаю, это окажет прямое влияние на выбор состава, и полурезервный состав гостей выйдет на игру против «Вулверхэмптона».

«Вулвз» не забивают уже три матча, а «Манчестер» в последний раз сыграл сухо в конце апреля, когда встречался с «Лидсом». Считаю, стоит ждать результативной игры, потому что «Вулверхэмптону» пора забить полуторному составу «МЮ». Можно вполне сыграть на обе забьют».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021