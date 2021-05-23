«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Лестера» за 2.09.

«Лестер» мощно провёл первый круг чемпионата Англии, в котором показал качественный и содержательный футбол. На сегодняшний день у них 20 побед и шесть ничьих, что принесло 66 очков. Всего на один пункт меньше, чем у третьего «Челси».



«Лисы» имеют третий показатель в лиге по забитым мячам, уже 66. Следом за победой над «Манчестер Юнайтед» (2:1) они уступили «Челси» (1:2).



«Тоттенхэм» за 37 туров выдал несколько нелогичных и провальных поединков, причём пока неясно, какая была причина этих фиаско. В активе «шпор» 17 побед и восемь мирных исходов, которые принесли 59 очков и седьмое место в турнирной таблице.



«Лестер» уже сделал большое дело — добыл Кубок. Обе команды не в лучшей форме и устали от футбольных баталий, но сегодня я отдам предпочтение «лисам», которым под силу одолеть гостей и дать себе шанс на Лигу чемпионов».