«Аталанта» — «Милан»: где покажут в прямом эфире, смотреть онлайн, прямой эфир 23.05.2021

23 мая 2021 года состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52, а успех миланцев оценён в 2.69. Ставки на ничью принимаются за 4.25.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.