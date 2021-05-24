Латвия — Италия: ставка Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Латвия — Италия.
Ставка: победа Латвии с форой (-3.5) за 1.77.
«Думаю, сборная Латвии одержит победу с преимуществом минимум в две шайбы, а так может и в три-четыре. У них неплохая команда собралась на этот чемпионат мира. У Казахстана должны были выиграть, но не сложилось, не хватило сил и реализации.
Они немного подустали, потому что с канадцами полностью выложились. По всей физической подготовке их можно понять. Там нет сильной мощи, глубины состава, плюс у них тренер – Боб Хартли. Он, конечно, делает свою работу, но вопросы все равно остаются.
Итальянцы, думаю, никакие, как и англичане, зачем приехали на Чемпионат, неизвестно. Им ловить особо нечего. Там играют адаптированные люди, которые не могут в полной мере противостоять другим сборным. Поэтому поставим на успех латвийцев с крупным счетом», — сказал Кожевников.
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