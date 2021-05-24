Словакия — Россия: прогноз Павла Лысенкова на игру ЧМ-2021 24 мая

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сборная Словакия сыграет с Россией.



Ставка: индвидуальный тотал России больше 4.5 за 2.16.



«Россия сыграет против Словакии. Я нахожусь на самой арене, где недавно сыграла Словакия против Великобритании. Выиграла скромно — 2:1, а двумя днями ранее Словакия обыграла белорусов со счетом 5:2.



Что я думаю об этой команде? Мне понравилось первое звено после матча с Великобританией. Я обратил внимание на форварда Цигларика, который должен перейти в «Авангард», где заменит Буше. Права на него уже выкуплены у «Локомотива».



Хорош и Марек Гривик. Его уже забрал «Торпедо». Лучший бомбардир и MVP чемпионата Швеции. Хороший и габаритный игрок. Первая тройка словаков играет солидно, набирает львиную долю очков. Напрягают оборону соперников. Да в оппонентах были не самые сильные сборные. Белорусы и британцы — это не самые сильные команды.



Мне понравилось, что наши забили аж семь голов в ворота Великобритании, что Толчинский, Кузьменко попали в заявку и сразу же забросили по шайбе. Видно, что они нацелены на ворота. Очень хорош Григоренко, Бурдасов сделал дубль. Мне нравится наша атака. Есть вопросы по вратарям, но Бочаров сыграл достойно.



Я не могу сказать, кто будет защищать ворота в матче со Словакией, но пока Самонов считается первым номером. В этом матче я бы взял индивидуальный тотал на Россию больше 4,5 за 2,16.



Кончено, наши соперники умеют закрываться, постараются сыграть надежно сзади, но это не значит, что их невозможно взломать и сломать, тем более что они будут на фоне усталости. Они только провели матч с Великобританией, а наши отдыхали день и провели его в комплексе Даугавы.



Это матч за первое место в группе. Наши сыграли с Британией так, что к 11-й минуте счет был 4:0. Резвая атака, которая позволила быстро создать гандикап. Может быть такой гандикап Россия постарается создать и в матче со Словакией. Верю, что с нашей стороны будет много голов. Тотал больше 4,5 шайбы за 2,16», — сказал Лысенков.