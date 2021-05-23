Словакия — Россия. Прогноз: третья победа Брагина, Григоренко и Бурдасова на ЧМ-2021

24 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Словакия — Россия. Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами номинальных гостей. Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.21, а успех Словакии оценён букмекерами в 10.25.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Словакия — Россия 24 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч группового этапа ЧМ-2021 Словакия — Россия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.32, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 7.40. Гол в первые десять минут идёт за 1.63.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 Словакия — Россия (24.05.2021)

Последний месяц весны перевалил за экватор. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, в НХЛ добрались до плей-офф. Пришёл черёд чемпионата мира-2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.

Команда Валерия Брагина попала в группу А и уже провела два матча. Едем дальше. А дальше россиянам предстоит сразиться со сборной Словакии. Первое вбрасывание по традиции запланировано на 16:15 мск, поединок пройдёт на льду «Олимпийского спортивного центра» в столице Латвии — Риге. Сборные наверняка уже освоились.



Сперва россияне исправились за провальное выступление на последнем этапе Евротура — Чешских играх. Вернули долг национальной команде Чехии, выиграли со счётом 4:3. Любопытно, что тогда победную шайбу забросили за 19 секунд до финальной сирены. Отличился Михаил Григоренко с передачи Ивана Проворова.



«Красной машине» пришлось играть два дня подряд, и, к счастью, вторым соперником была откровенно слабая сборная Великобритании. Впрочем, сенсации случаются повсеместно, а потому стояла задача не терять концентрации. Итоговая победа со счётом 7:1 вполне устроила всех — тренерский штаб, хоккеистов и болельщиков.

Уже к середине первого тайма счёт в пользу россиян стал 4:0, дублем отметился Антон Бурдасов. Нервы поберегли, силы сэкономили. Оставшееся время сыграли в сберегающем режиме, но даже так могли забивать больше. Единственное, на что хватило скромного соперника — гол за минуту до первого перерыва. Реализовали большинство.



Сейчас сборная России находится в числе лидеров в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Из группы могут выйти четыре команды, хотя понятно, что россияне попадут в четвертьфинал. Шансы на первое-второе место в группе солидные. Особенно после того, как сборная Чехии потерпела второе поражение подряд. Впрочем, прибавлять ещё нужно.



Подопечные Валерия Брагина идут за третьей победой кряду. Следующий соперник — сборная Словакии — пока что не удивляет. Да, словаки успели одержать две победы в двух играх. Сперва разгромили команду Белоруссии (5:2), а затем разобрались с той же командой Великобритании (2:1). Однако тут всё не так просто.

Во-первых, разгром белорусской команды нельзя назвать уверенным. Дело в том, что белорусы выдали мощную концовку, отквитав две шайбы при счёте 0:4. Могли даже забить третий и устроить последний штурм, но не реализовали буллит на исходе 59-й минуты. А через 20 секунд после этого словаки забили пятый гол уже в пустые ворота.



Второй момент — игра против британцев. Представители Туманного Альбиона по праву носят звание андердогов, но победа со счётом 2:1 даже для словаков слишком скромная. Однако интереснее здесь то, что матч против сборной России для Словакии станет вторым за два дня, а это дополнительные нагрузки и, как следствие, трата сил.



Россияне же после крупной победы над Великобританией получили день на восстановление, плюс хорошее настроение никто не отменял. А потому мы бы рискнули и проверили Ф2 (-2.5) за коэффициент 1.79. Дело ещё в том, что последние в две очные встречи на чемпионатах мира завершились победой «Красной машины» с общим счётом 11:0. Хотя прежде россияне часто испытывали со словаками трудности.



Альтернативный вариант — «Россия победит и обе забьют» за 1.60. Всё же у команды канадского специалиста Крэйга Рэмзи с атакой проблем нет, а вот сборная России умудрилась пропустить даже от Великобритании. Пусть и в меньшинстве. Валерию Брагину ещё предстоит подлатать оборону, так что возможность забить у соперника будет.

Словакия — Россия: прогноз и ставка на матч группы А ЧМ-2021 24 мая 2021 года

Сборная России по праву считается фаворитом в предстоящем поединке со Словакией. Огрехи есть, но всё-таки «Красная машина» набирает ход. А у словаков были определённые проблемы в матче с белорусами, да и играть им предстоит второй день подряд. Словом, у россиян есть все шансы добыть третью победу. Скорее всего, с запасом.



Ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.79.