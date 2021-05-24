Сэм Куэрри — Ёшисито Нисиока: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Парме

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Парме Сэм Куэрри — Йосихито Нисиока.
Ставка: Куэрри сделает брейк в 1-м сете за 1.66.
«Сэму Куэрри после скандального вояжа из Петербурга осенью минувшего года нужно реабилитироваться, нужно искать свою игру. Пока получается слабо, а последний матч против Лу Яньсуня на родных кортах в Майами Сэм просто провалил, но, тем не менее, определенная вера в него есть.
Ещё относительно недавно американец держал хороший уровень, и возраст ещё позволяет ему вновь выйти на этот уровень. Соперник Куэрри по стартовому раунду в Парме — японец Нисиока, теннисист не самый сильный и совсем нестабильный, с таким можно бороться и даже побеждать.
Поверим в этом матче в Куэрри, его мотивацию и профессионализм. Отметим, что у Нисиоки далеко не лучшая подача, во многом из-за невысокого роста (170 см), чем американцу будет по силам воспользоваться», — сказал Фомин.
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