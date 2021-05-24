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Чехия — Беларусь: прогноз Владимира Вуйтека на игру чемпионата мира по хоккею в Риге

Чехия — Беларусь: прогноз Владимира Вуйтека на игру чемпионата мира по хоккею в Риге
Пётр Кондаков
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Чехия — Беларусь.

Ставка: победа Чехии за 1.22.

«Чехия, к сожалению, потерпела на старте два поражения. И я должен признать, что оба соперника играли лучше нас. Я считал и считаю, что мы по составу одна из самых сильных команд чемпионата, но пока у нас проблемы с игрой.

Наша команда так плохо не стартовала на чемпионатах мира уже много-много лет. Тренер у нас молодой, не очень опытный, нервничает и в команде, скажем так, небольшая паника, нервозность. Мне кажется, он принял некоторые не очень правильные решения. Например, в матче с Россией не играло лучшее звено (Ленц-Шпачек-Странски) во время подготовки к чемпионату. Да и в матче против Швейцарии им дали не так много времени. И мне, кажется, ребята не очень хорошо на это отреагировали. Ему будет тяжело настроить команду. И мне бы очень не хотелось думать, что чемпионат для нас потерян.
Белоруссия против словаков только в третьем периоде смогла что-то показать. Матч против Чехии будет второй за два дня для Белоруссии (в воскресенье игра против шведов), и это будет чехам тоже в плюс.

Вообщем, в этом матче Чехии надо делать результат и побеждать. У нас хорошие игроки и три очка надо брать. Но я не думаю, что мы сможем очень много забросить и разгромить белорусов. Будет 3:0 или 3:1, крупная победа очень маловероятна», — сказал Вуйтек.

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