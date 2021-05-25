Финляндия — Норвегия: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира в Латвии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Финляндия — Норвегия.
Ставка: победа Финляндии с форой (-2.5) за 1.87.
«Финны немного засиделись на старте, но по сравнению со своими топ-соперниками из-за океана они в своей группе «В» вообще в шоколаде. И входят в зону плей-офф, куда ещё не смогли попасть американцы, даже порвав канадцев на ветошь.
Грядущий матч должен помочь укреплению турнирных позиций команде Суоми. Практика показывает, что на чемпионат, с которого никто не вылетает, некоторые сборные второго-третьего эшелонов прибыли в слегка расслабленном состоянии. И норвежцы входят в это число. Ну нет у них команды как таковой. Есть набор неплохих исполнителей, а вот продудеть всем вместе одну мелодию у них пока никак не получается.
Думаю, сильно горячим финским парням напрягаться не придётся. Скорее всего, они и вовсе сделают результат в первом периоде, после чего начнут откровенно доигрывать. А поскольку даже на прямых ногах сборная Финляндии всё равно сильнее даже выпрыгивающей из штанов сборной Норвегии, то в оставшихся двух периодах соперники пару раз обменяются заброшенными шайбами. После чего табло зафиксирует победу финнов в основное время и с преимуществом в три-четыре шайбы», — сказал Лебедев.
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