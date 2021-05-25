США — Казахстан: ставка Анатолия Емелина на игру ЧМ-2021 по хоккею

Известный тренер Анатолий Емелин дал прогноз на игру ЧМ-2021 США — Казахстан.



Ставка: ТМ 6 за 1.77.



«Несмотря на уверенную победу над Канадой, США всё же выглядят командой, у которых слабых мест больше, чем козырей. Североамериканское дерби не они выиграли, а скорее «кленовые листья» проиграли. У звёздно-полосатых пока есть всего одно интересное звено с молодыми НХЛовцами Гарландом и Робертсоном.



Вряд ли эта тройка напугает Бояркина. Вратарь Казахстана на чемпионате мира играет просто блестяще — не дрогнул в матче со сверхмотивированной и заряженной Латвией, а во встрече с финнами и вовсе отбил больше 50 бросков, пропустив всего одну шайбу. При этом, кстати, финны, в отличие от других традиционных фаворитов турнира, не выглядят ни безыскусными, ни убогими. Команда Суоми играет в свой традиционный хоккей: рабочий, цепкий, с острейшими контратаками. Победа над таким соперником дорогого стоит и говорит о силе Казахстана. У Бояркина и Ко вслед за европейскими фаворитами есть отличный шанс обыграть ещё и американцев. Но более надёжна ставка, на мой взгляд, тотал меньше 6», — сказал Емелин.