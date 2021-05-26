«Вильярреал» — «МЮ»: беспроигрышное пари 700 рублей к финальному матчу Лиги Европы!
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Сегодня, 26 мая, в финальном матче Лиги Европы сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании Bettery для новых игроков к этому событию!
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4. Получи беспроигрышное пари 700 рублей к матчу «Вильярреал» — «МЮ» от компании Bettery.
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