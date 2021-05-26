«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Максима Калиниченко на финал Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Вильярреала» с нулевой форой за 3.20.
«МЮ» по игрокам, по харизме и истории, наверное, сильнее «Вильярреала». Однако в их противостоянии есть несколько «но». Одно из них – сама по себе команда «Вильярреал». Она очень сбалансирована. В этом сезоне этот клуб доказал, что может потрепать нервы любому сопернику. На старте плей-офф «Вильярреал» не казался одним из фаворитов ЛЕ, однако, часто выступая в роли андердога, он тоже уверенно дошёл до финала, обыгрывая разные команды.
На мой взгляд, совершенно заслуженно оба клуба добрались до финала. Почти никаких вопросов в их матчах не было. «МЮ» где-то громил своих соперников с огромными счетами. «Вильярреал» же действовал стратегически выверенно, также проходя соперников на каждой стадии.
Ещё один плюс «Вильярреала» в этом матче – его тренер Унаи Эмери. Он, как говорится, даёт «+1» к победе испанцев в этом матче. Эмери является специалистом по победам в Лиге Европы в последние годы. Делал он это уже и с «Севильей» три года подряд, а позже с «Арсеналом» дошёл до финала. В этом плане Сульшер, конечно, и рядом не стоит. У него за плечами столько финалов еврокубков нет.
«МЮ» пару лет назад уже выигрывал в Лиге Европы, но тогда выступал он под руководством Моуринью, да и состав был немного другой. У меня в этом финале фаворитов нет. И та и другая команда провели тяжёлые сезоны, смогли уверенно дойти до финала. Может, я склоняюсь к тому, чтобы интрига в матче сохранилась и выиграл всё-таки «Вильярреал». Возможно, с точки зрения индивидуальных игроков «МЮ» и сильнее. Но командная игра у испанцев поставлена лучше.
Предложу зарядить на выигрыш «Вильярреала» в этой игре с форой (0). Тем более что коэффициент на такой вариант довольно неплохой».
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