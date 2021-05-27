Швейцария — Словакия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Швейцария — Словакия.
Ставка: Словакия не проиграет за 2.03.
«Швейцария в прошлом матче крупно уступила Швеции (0:7), но до этого она показывала хороший хоккей. В целом Швейцария — сильная команда, она уверенно стартовала, обыграла Чехию (5:2), но в поединке против шведов случился провал, команда пропустила семь шайб, никто не ожидал такого результата.
Словакия на этом турнире выиграла все свои три матча, были побеждены Беларусь, Великобритания и Россия. Словаки играют хорошо, они очень здорово обыграли Россию, да и в целом они пока не потеряли ни одного очка на турнире. Можно сказать, что в этой игре Швейцария для них — удобный соперник, потому что словаки могут сыграть от обороны, действовать на контратаках. Не считаю Словакию аутсайдером матча, у команд примерно равные шансы на победу. Словакия — это солидная команда с хорошим вратарём, поэтому она как минимум не проиграет.
В предстоящем матче для меня нет явного фаворита, думаю, будет ничья. Букмекеры считают словаков аутсайдерами матча, поэтому можно поставить на то, что они не проиграют в основное время. Неизвестно, как на Швейцарии скажется разгромное поражение в прошлой игре. Думаю, оно повлияет на команду, на психологию игроков, и это дополнительный фактор в пользу словаков».
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