Казахстан — Канада: прогноз Павла Лысенкова на матч ЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира Казахстан — Канада.
Ставка: ТМ 5.5 за 1.90.
«Хотелось бы верить, что Казахстан выиграет у Канады, одержав одну из самых эпичных побед в своей хоккейной истории. Но я видел матч казахов с США (0:3), и там они вообще ничего не смогли сделать против североамериканцев, очень сильно уступили по броскам и не провели ни одну результативную контратаку.
Весь вопрос, сможет ли Канада показать такую же надёжную системную игру в обороне, как США. Но пока «кленовые листья» на этом турнире играют настолько плохо, что на это нет даже намёка. Правда, Норвегию накануне удалось одолеть (4:2).
Я бы в этом матче взял кэф 1.90 на то, что мы увидим меньше 5.5 шайбы в основное время. Казахстан свое счастье ищет в хорошей обороне. Им бы дотянуть до буллитов, где казахи – доки. Канада же тут так слаба, что много голов не забивает в принципе. Интересно будет посмотреть, как «кленовые листья» собираются взламывать казахскую оборону. А взломать её нужно, иначе не попадёшь в плей-офф. В истории чемпионатов мира такого не было ещё никогда», — сказал Лысенков.
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