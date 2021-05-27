Казахстан — Канада. Прогноз: последний шанс «кленовых листьев» попасть в плей-офф ЧМ-2021

28 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Казахстан — Канада. Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами номинальных гостей. Поставить на победу канадцев в основное время можно с коэффициентом 1.35, а успех казахстанцев оценён букмекерами в 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Казахстан — Канада 28 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 Казахстан — Канада получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.38, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.10. Гол в первые десять минут идёт за 1.67.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 Казахстан — Канада (28.05.2021)

Последний месяц весны приближается к концу. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, в НХЛ добрались до плей-офф. Пришёл черёд чемпионата мира — 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.

Однако имеет смысл посмотреть на события в группе В, где выступают возможные соперники россиян по четвертьфиналу. В пятницу, 28 мая, на льду площадки «Арена-Рига» в Латвии состоится матч между сборными Казахстана и Канады. Сюрпризов в текущем розыгрыше хватает.



Участники турнира провели уже по три-четыре игры. Фактически половина группового этапа осталась позади. Канадцы, например, которые априори считаются одними из претендентов на место в финале, текущий розыгрыш начали очень слабо. Три поражения на старте — это кошмар. Хотя уровень исполнителей в нынешнем году в самом деле очень скромный.



Причём, помимо поражения от крепкой сборной США (1:5), здесь также провальные игры с Латвией (0:2) и Германией (1:3). Соперники далеко не самые грозные. Но стоит также отметить, что в матчах с латвийцами и немцами канадская сборная имела внушительное преимущество по броскам в створ ворот и по выигранным вбрасываниям.



Лишь в последнем поединке удалось одержать первую победу и заработать три очка. Подопечные Жерара Галлана обыграли команду Норвегии со счётом 4:2. Снова гораздо чаще противника бросали в створ (42-15) и агрессивнее действовали на вбрасываниях (35-20), но на этот раз и удача улыбнулась.

Впрочем, положение у Канады сейчас не такое уж весёлое. До конца группового этапа осталось провести всего три игры, а дистанция до того же Казахстана в группе В составляет четыре очка. Канадцам в срочном порядке нужно прибавлять, но даже победы в оставшихся играх не дадут гарантии на выход в следующую стадию.



А вот команда Юрия Михайлиса продолжает удивлять. Сперва обыграла по буллитам Латвию (3:2 Б) и Финляндию (2:1 Б). Затем случилось поражение от американской команды со счётом 0:3, но держались «казахские барсы» достойно. А в последнем матче прервали победную серию сборной Германии, выиграв 3:2 в основное время.

Главная сенсация ЧМ-2021 становится ощутимой. Понятно, что Канада — фаворит предстоящего поединка, но Казахстан может доставить проблемы. Разумеется, канадцы будут больше владеть шайбой, а казахстанская команда снова сыграет от обороны, но ждём довольно близкий по счёту матч. Чего-то вроде 4:2 или 3:1



С дисциплиной у казахстанской сборной нет никаких проблем. Да, пропускает она регулярно, но немного. К тому же из сравнительно небольшого количества моментов умудряется выжимать голы. А вот канадцы только начали прибавлять. Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 и тотал меньше 6.5 шайбы» за коэффициент 1.66.

Казахстан — Канада: прогноз и ставка на матч группы А ЧМ-2021 28 мая 2021 года

Канада проиграла три первых матча и оказалась в плачевном положении, существует даже вероятность не попасть в плей-офф. А потому логично ждать, что канадцы прибавят. Скорее всего, Казахстану не останется ничего, кроме как сыграть вторым номером. Но с дисциплиной у подопечных Юрия Михайлиса порядок, так что крупного счёта не ждём.



Ставка: Канада не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.66.