Казахстан — Канада: прогноз Владимира Вуйтека на матч группового этапа ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Казахстан — Канада.



Ставка: победа Канады за 1.32.



«Канадцы в прошлом матче обыграли Норвегию со счётом 4:2, и я считаю, что они ещё продолжают набирать форму. В предстоящем матче ставлю на канадцев, они должны выиграть в основное время, хотя, конечно, Казахстан на этом турнире показывает хорошие результаты, смог обыграть такие сильные команды, как Финляндия и Германия, но всё же канадцы на данный момент для меня являются фаворитами.



Канада победит со счётом 3:1 или 4:2, она забьёт как минимум три шайбы. Не жду крупной победы канадцев, они выиграют с разницей в 1–2 шайбы, потому что они сейчас не способны одерживать такие крупные победы, как, например, Швеция, которая обыграла швейцарцев 7:0. В целом на этом чемпионате очень много сенсаций, поэтому я рискну и поставлю на победу Канады в основное время.



Канаде пора стабильно побеждать, набирать очки, потому что у неё в составе есть хорошие игроки. Сейчас команда провела несколько матчей, сформировались пятёрки, поэтому мы вправе ждать от неё победы. Правда, даже в случае победы Канада не догонит по очкам Казахстан, и у неё в любом случае возникнут проблемы с выходом в четвертьфинал, так как ещё предстоит матч против Финляндии», — сказал Вуйтек.