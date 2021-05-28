Казахстан — Канада: прогноз Владимира Вуйтека на матч группового этапа ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Казахстан — Канада.
Ставка: победа Канады за 1.32.
«Канадцы в прошлом матче обыграли Норвегию со счётом 4:2, и я считаю, что они ещё продолжают набирать форму. В предстоящем матче ставлю на канадцев, они должны выиграть в основное время, хотя, конечно, Казахстан на этом турнире показывает хорошие результаты, смог обыграть такие сильные команды, как Финляндия и Германия, но всё же канадцы на данный момент для меня являются фаворитами.
Канада победит со счётом 3:1 или 4:2, она забьёт как минимум три шайбы. Не жду крупной победы канадцев, они выиграют с разницей в 1–2 шайбы, потому что они сейчас не способны одерживать такие крупные победы, как, например, Швеция, которая обыграла швейцарцев 7:0. В целом на этом чемпионате очень много сенсаций, поэтому я рискну и поставлю на победу Канады в основное время.
Канаде пора стабильно побеждать, набирать очки, потому что у неё в составе есть хорошие игроки. Сейчас команда провела несколько матчей, сформировались пятёрки, поэтому мы вправе ждать от неё победы. Правда, даже в случае победы Канада не догонит по очкам Казахстан, и у неё в любом случае возникнут проблемы с выходом в четвертьфинал, так как ещё предстоит матч против Финляндии», — сказал Вуйтек.
- 28 мая 2021
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 27 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:03
-
08:00
-
07:15
- 26 мая 2021
-
21:00
-
20:47
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00