Казахстан – Канада: прогноз Максима Лебедева на игру чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Казахстан – Канада.
Ставка: победа Канады с форой (-1.5) за 1.55.
«Главный мем нынешнего чемпионата мира: «Если Казахстан проиграет Канаде – это будет настоящий позор». Он, конечно, немного устарел, Канада с тех пор заметно прибавила, и даже победила ещё более сборно-разборную, чем она сама, команду Норвегии. Но главным является не этот аспект, а тот факт, что наши казахстанские братья уже через 17-18 часов после матча с родоначальниками выйдут на игру с Италией. А это по нынешним временам гарантированные три очка, и рисковать ими, ухайдокиваясь с канадцами, будет не совсем правильным.
Поэтому можно предположить, что с «кленовыми» наши географические соседи, конечно, попытаются зацепиться, и это будет продолжаться до первой пропущенной шайбы, после которой команда Казахстана бросит играть и начнёт морально готовиться к изъятию трёх очков у «макаронников».
Другое дело, если канадцам быстро забить не удастся, а ещё смешнее, если счёт вообще откроют казахстанцы. Тогда может быть много весёлого и интересного. Но поскольку все лимиты зубодробительных матчей на этом чемпионате мира выбраны на пять следующих лет, то закладываться на такой разухабистый результат я не стану. Вангую нелёгкую, но всё-таки в основное время победу родоначальников с достаточно скромным преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.
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