Швейцария — Россия: прогноз Дарьи Мироновой на матч чемпионата мира по хоккею

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2021 по хоккею Швейцария — Россия.
Ставка: тотал больше 5 гола за 1.74.
«Матч с Данией был таким скучным, что я уснула. Учитывая непредсказуемость турнира в этом году, логика, вычисления, формулы и опыт — ничего не работает и не помогает делать прогнозы. Всё идёт наперекосяк. Кто бы мог подумать, что Словакия обыграет Россию, а швейцарцы, которые более-менее выглядели системно и качественно, свалятся 0:7 беззубым и еле передвигающимся по площадке шведам?!
Из хорошего: сборная России эффективно играет в большинстве и меньшинстве. В трёх матчах — реализация лишнего, в двух — забили в меньшинстве. Из очень хорошего — состав крепчает, НХЛовцы подтягиваются, но нет ничего важнее химии в любом составе.
Швейцарцы после минутного позора обыграли словаков 8:1. Чего ожидать?! Товарищеские игры против швейцарцев россияне не выиграли: 0:1, 1:3. Многие говорят о хорошей обороне нашей сборной, есть вопросы к вратарской линии и, пока что, атака не расцвела. После того, как каждый день выстреливают шокирующие результаты, трудно строить резонные предположения.
Из тоталов понравился индивидуальный для россиян: ТБ 2.5 в первые 50 минут. Но я пойду тише: общий ТБ 5».
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