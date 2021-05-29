«Ман Сити» — «Челси»: ставка Майкла Оуэна с коэффициентом 3.30 на финал Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной Англии Майкл Оуэн дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 3.30.
«Во второй раз за последние три года финал Лиги чемпионов получается британским. На этот раз в Порту сойдутся „Манчестер Сити“ и лондонский „Челси“. „Горожане“ впервые дошли до финала Лиги чемпионов. А Гвардиола не брал этот трофей аж с 2011 года.
Именно «Сити» считается фаворитом матча. Этот клуб может оформить требл: АПЛ и Кубок английской лиги уже взяли. Не получилось только с Кубком Англии, где в полуфинале проиграли именно «Челси». В полуфинале ЛЧ манкунианцы выбили бывший клуб Томаса Тухеля, «ПСЖ». Причём дальше они прошли полностью заслуженно.
Думаю, «Челси» закроется, сыграет вторым номером в надежде на контратаки и стандарты. Но соперник слишком хорош в атаке. Я бы поставил на победу «Сити» со счётом 2:0. А на успех чемпиона АПЛ с форой (-1) дают коэффициент 3.30. Отличный вариант".
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