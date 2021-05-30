Италия — Канада: прогноз Владимира Плющева на матч ЧМ-2021 по хоккею

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Италия – Канада.
Ставка: победа Канады с форой (-5.5) за 1.85.
«Нынешний чемпионат мира богат на сенсации, но уж не настолько, чтобы родоначальники хоккея уступили сборной Италии, тем более в тот момент, когда им очки нужны как воздух. На данный момент Канада находится за бортом плей-офф. Учитывая, сколько много пропускает Италия, а Канада пока больше четырёх шайб на турнире не забивала, когда-то «кленовых листьев» должно «прорвать». И мне кажется, что это произойдёт сегодня.
Вчера, кстати, итальянцы пропустили 11 шайб от казахов. Думаю, сегодня Канада просто уничтожит Италию с двузначным счётом. Для итальянцев нынешний чемпионат мира похож на курорт, куда они приехали отдыхать и получить удовольствие. Ведь по итогам турнира, согласно регламенту, ни одна из команд не покидает элитный дивизион. В последний раз, кстати, канадцы с двузначным счётом обыгрывали Италию (11:2) на победном для России чемпионате мира – 1993. Скорее всего, сегодня итальянцы одну-две шайбы забросят, а пропустят при этом не меньше десяти. Ставлю на индивидуальный тотал Канады «больше» или на победу канадцев с форой (-5.5)».
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