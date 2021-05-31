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Чехия — Дания: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Чехия — Дания: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею
Пётр Кондаков
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Чехия — Дания.

Ставка: победа Чехии и ТМ 5.5 за 2.41.

«Переиграв словаков, шведы отжали чехов из зоны плей-офф. Теперь у шведов на целое очко больше, но у чехов в запасе игра всё с той же Словакией. Бог его знает, как там карта ляжет, но сейчас чехам играть с Данией, которая, в принципе, тоже хочет в плей-офф, однако её маленькие хотелки по сравнению с большими чешскими и шведскими хотелками выглядят как-то несерьёзно, почти по-детски.

Нет, датчане, несомненно, упрутся рогом и будут окапываться на все четыре стороны. И чехам придётся пролить море пота, чтобы сверхнасыщенную датскую защиту взломать, не прозевав при этом датские же контратаки. Но в итоге, думается, всё у чехов получится. Матч, конечно, выйдет тяжёлым для просмотра, красивого там будет мало, сплошное бодание.

Завершится такое зрелище всё-таки в основное время и победой чехов, которым эта победа нужна больше, но с совершенно минимальным преимуществом. А может быть, ещё и с совершенно минимальным счётом, который нынче и в футболе нечасто встречается.

Итак, победа чехов в основное время в ужасно «низовом» матче, с минимальным преимуществом», — сказал Лебедев.

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