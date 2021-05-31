Чехия — Дания: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Чехия — Дания.



Ставка: победа Чехии и ТМ 5.5 за 2.41.



«Переиграв словаков, шведы отжали чехов из зоны плей-офф. Теперь у шведов на целое очко больше, но у чехов в запасе игра всё с той же Словакией. Бог его знает, как там карта ляжет, но сейчас чехам играть с Данией, которая, в принципе, тоже хочет в плей-офф, однако её маленькие хотелки по сравнению с большими чешскими и шведскими хотелками выглядят как-то несерьёзно, почти по-детски.



Нет, датчане, несомненно, упрутся рогом и будут окапываться на все четыре стороны. И чехам придётся пролить море пота, чтобы сверхнасыщенную датскую защиту взломать, не прозевав при этом датские же контратаки. Но в итоге, думается, всё у чехов получится. Матч, конечно, выйдет тяжёлым для просмотра, красивого там будет мало, сплошное бодание.



Завершится такое зрелище всё-таки в основное время и победой чехов, которым эта победа нужна больше, но с совершенно минимальным преимуществом. А может быть, ещё и с совершенно минимальным счётом, который нынче и в футболе нечасто встречается.



Итак, победа чехов в основное время в ужасно «низовом» матче, с минимальным преимуществом», — сказал Лебедев.