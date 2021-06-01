Польша — Россия: эксперты оценили шансы команды Черчесова в товарищеском матче

1 июня 2021 года состоится товарищеский матч Польша — Россия. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал РЕН ТВ.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу поляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55 (39%). Успех российской сборной оценён экспертами в 2.85 (34%). А ставки на ничью принимаются за 3.40 (27%).
Букмекеры не уверены, что товарищеский матч Польша — Россия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, на пенальти — за 2.90, на удаление — за 7.50. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.70.
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