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Екатерина Александрова — Винус Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Екатерина Александрова — Винус Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»
Пётр Кондаков
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Екатерина АлександроваВинус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Ставка: ТБ 18.5 за 1.79.

«Интересная соперница досталась Екатерине Александровой для первого круга. Вроде бы россиянка считается явным фаворитом. Но я бы не стала спешить с выводами. Да, Винус через несколько недель будет 41 год, она не становится быстрее и резче, но мощь всё ещё при ней. И раз она не заканчивает, желание играть остаётся. На грунте ни матча она не выиграла, да и вообще не побеждала с австралийского чемпионата, когда сумела пройти Флипкенс. Но на прошлой неделе она выиграла сет у Сораны Кырсти, которая находится в отличной форме. А румынка сейчас великолепно готова. В Страсбурге как раз добралась до финала. Так что Винус не совсем уж безнадёжна.

В то же время у Александровой каких-то уж очень больших результатов нет. Она вылетает достаточно рано на всех турнирах. Были, конечно, четвертьфиналы, но серьёзных побед не припомню. Много ошибок в её игре, присутствует нестабильность. А тут ещё играть с Винус, это психологически не так уж просто.

Поэтому я бы посоветовала взять ставку «больше 18.5 геймов». Не верю, что тут будет разгром», — сказала Чакветадзе.

Екатерина Александрова — Винус Уильямс. Прогноз: россиянка не пожалеет американку в Париже Екатерина Александрова — Винус Уильямс. Прогноз: россиянка не пожалеет американку в Париже
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