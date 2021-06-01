Екатерина Александрова — Винус Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Екатерина Александрова — Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: ТБ 18.5 за 1.79.



«Интересная соперница досталась Екатерине Александровой для первого круга. Вроде бы россиянка считается явным фаворитом. Но я бы не стала спешить с выводами. Да, Винус через несколько недель будет 41 год, она не становится быстрее и резче, но мощь всё ещё при ней. И раз она не заканчивает, желание играть остаётся. На грунте ни матча она не выиграла, да и вообще не побеждала с австралийского чемпионата, когда сумела пройти Флипкенс. Но на прошлой неделе она выиграла сет у Сораны Кырсти, которая находится в отличной форме. А румынка сейчас великолепно готова. В Страсбурге как раз добралась до финала. Так что Винус не совсем уж безнадёжна.



В то же время у Александровой каких-то уж очень больших результатов нет. Она вылетает достаточно рано на всех турнирах. Были, конечно, четвертьфиналы, но серьёзных побед не припомню. Много ошибок в её игре, присутствует нестабильность. А тут ещё играть с Винус, это психологически не так уж просто.



Поэтому я бы посоветовала взять ставку «больше 18.5 геймов». Не верю, что тут будет разгром», — сказала Чакветадзе.