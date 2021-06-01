Екатерина Александрова — Винус Уильямс: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Париже

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч Открытого чемпионата Франции Екатерина Александрова — Винус Уильямс.



Ставка: победа Уильямс с форой (+6.5) за 1.65.



«26-летней россиянке Екатерине Александровой (32-я сеяная, 33-я ракетка мира) будет противостоять именитая опытная американка Винус Уильямс (40 лет, ныне 104-я ракетка мира). Фактически теннисистки, представляющие два разных поколения. Ранее они никогда между собой не встречались.



Винус плохо начала этот сезон в Австралии, в матче второго круга против итальянки Эррани получила травму (ту встречу она проиграла 1:6, 0:6) и вынуждена была взять полуторамесячный перерыв. До Майами она не играла, а там уступила в первом же круге Зарине Дияс из Казахстана в двух сетах. Потом поехала в Европу, принимала участие в турнирах в Мадриде, Парме и Страсбурге. И везде терпела неудачи в первом же круге. Два последних матча доводила до третьего сета, где в итоге уступала. В этом году она одержала всего лишь две победы, которые были на турнирах в Австралии.



Уильямс не смущает небольшое количество проведённых матчей, она — бывшая первая ракетка мира, победительница многих «Больших шлемов» и многих других турниров. Она прекрасно знает, как в таких ситуациях на больших кортах себя вести. У Александровой на земле в этом сезоне — шесть побед и пять поражений. Всего она сыграла 26 матчей (15 побед и 11 поражений). Рослая теннисистка, хорошо держит заднюю линию, в основном играет на характере, у неё хорошая физика. Но если ей попадаются игроки, которые помощнее и играют побыстрее, — она уже не справляется со скоростью. А Винус как раз может играть в такой теннис. Если у неё будет хорошая подача, если у неё будет уверенный приём, то американка вполне может победить. Она больше любит атакующий теннис, будет стараться «гонять» Александрову к сетке, пытаться использовать её ошибки. Мой прогноз — Уильямс победит. Её победу брать всё же рискованно, а вот поставить с подстраховкой на неё можно с форой (+6.5) геймов», — сказала Петрова.