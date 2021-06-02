Катержина Синякова — Вероника Кудерметова: ставка Надежды Петровой на игру «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч «Ролан Гаррос» Катержина Синякова — Вероника Кудерметова.



Ставка: победа Кудерметовой с форой (-2.5) за 1.57.



«Чешка Катержина Синякова (25 лет, 68-я ракетка мира) будет играть против нашей теннисистки Вероники Кудерметовой (24 года, 29-я сеяная, 30-я ракетка мира). У Кудерметовой хорошие результаты на земле. Победа на турнире в Чарльстоне в этом сезоне, чуть менее удачное выступление в Стамбуле, Мадриде и Риме, где собирались самые лучшие теннисистки. Она проиграла в третьем круге таким достойным соперницам. Здесь в первом круге обыграла непростую американку Аманду Анисимову в двух сетах.



Синякова в Стамбуле дошла до четвертьфинала, а в Мадриде проиграла в первом круге отборочного тура. В турнире в Риме вообще участия не принимала, но сыграла на небольшом разминочном турнире в Парме, где дошла до полуфинала. Каких-то грандиозных побед у нее на земле не было. Здесь в первом круге она обыграла свою соотечественницу Марию Боузкову в трех сетах. По сезону она идет хуже, чем Кудерметова — 7 побед и 9 поражений, но очень хорошо играет пару. Немного неуравновешенная в психике, может показать свой характер не с лучшей стороны.



А Кудерметова, наоборот, спокойная, слаженная, находится в сейчас в хороших кондициях. У нее присутствуют все удары, может к сетке пойти, обладает хорошей подачей. Синякова – непростая соперница. Вполне возможно, что будет три сета. Ставлю на победу Кудерметовой с форой (-2,5) гейма», — сказала Петрова.