Аслан Карацев — Филип Кольшрайбер: прогноз Сергея Фомина на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/32 финала «Ролан Гаррос» Аслан Карацев — Филип Кольшрайбер.



Ставка: победа Карацева с форой (-7) за 1.66.



«Аслан Карацев наконец-то дебютировал на «Ролан Гаррос» — сделать это еще в прошлом сезоне помешало поражение в финале квалификации. Теперь же россиянин — топ, без всяких оговорок и в Париж отобрался напрямую, по рейтингу.



Котировки на матч с Кольшрайбером выкатили адекватные: от возрастного немца, к сожалению, остаюся только имя и опыт, по игре же имеются немалые проблемы. Это было видно как по сезону в целом, так и по стартовой встрече с другим ветераном, испанцем Фернандо Вердаско. Игра выдалась вязкая, со множеством обоюдных ошибок — переоценивать проход такого соперника явно не стоит, заслуги соперника в нем точно не меньше.



Сам же Карацев в первом круге смотрелся уверенно, хорошо принимал крепкую подачу молодого американца Дженсона Бруксби, который поинтереснее Кольшрайбера будет сейчас. На своей подаче Аслан шансов зацепиться практически не давал. Полагаем, предстоящая встреча также пройдет под доминирование Аслана и надолго не затянется», — сказал Фомин.