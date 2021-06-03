Украина — Северная Ирландия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч сборных Украина — Северная Ирландия.



Ставка: победа Украины и ТМ 3.5 за 1.86.



«На «Арене Днепр» сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Северной Ирландии. Свой последний товарищеский матч североирландцы проводили в марте 2021-го. Тогда уступили американцам 1:2, хотя, если не ошибаюсь, вели в счёте. Но до этого Северная Ирландия не уступала на протяжении четырёх подряд товарищеских встреч.



Украина недавно сыграла тяжёлый товарищеский матч с Бахрейном, правда, смешанным составом. Тоже играли дома. Здесь уже, думаю, состав будет близок к основному. Украинцы просто техничнее, мастеровитее, чем сборная Северной Ирландии. Да, это крепкая команда. На чемпионате Европы 2016 года эти сборные встречались, и тогда североирландцы неожиданно выиграли 2:0.



Сейчас, я думаю, Украина подходит к Евро в статусе тёмной лошадки. От этой команды можно ждать чего угодно. И для того, чтобы команда увереннее себя чувствовала, в домашнем товарищеском матче нужно обыгрывать Северную Ирландию. Украинцам это вполне по силам.



Предложил бы рассмотреть победу сборной Украины и тотал меньше 3.5 мяча за 1.86», — сказал Генич.