Швейцария — Германия: ставка Александра Кожевникова на матч 1/4 финала ЧМ-2021 в Риге

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею Швейцария — Германия.



Ставка: победа Швейцарии в основное время за 1.62.



«Думаю, швейцарцы с таким составом обязательно пройдут в полуфинал. У них хорошая команда, в которой почти каждый хоккеист отлично проявляет себя. Плюс налажено внутрикомандное взаимодействие, тогда как немцы более пробивные. Сборная Швейцарии быстрее, смотрится интереснее. Там есть два звена, которые умеют забрасывать.



Немцы менее мобильные, им будет тяжеловато перебегать такого соперника. Конечно, они могут попробовать упереться и зацепиться, но швейцарцы налегке раскатают своего оппонента.



Думаю, в этом противостоянии все решится в основное время. Подопечные Патрика Фишера не упустят своего шанса пройти в полуфинал. Точный счет угадать не возьмусь, уж очень много сенсаций на этом турнире», — сказал Кожевников.