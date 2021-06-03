Украина — Северная Ирландия: прогноз Алексея Андронова на контрольный матч

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч сборных Украина — Северная Ирландия.



Ставка: победа Украины с форой (-1) за 2.15.



«Сборная Украины решила напомнить самой себе, каким был для нее прошлый Евро. Тогда они как раз выступали в одной группе со сборной Северной Ирландии. Сыграли неудачно. Андрей Шевченко тогда уже был в тренерском штабе, пусть и не главным тренером. Но я думаю, что он помнит события 2016 года. Теперь уже ему самому надо подводить команду к финальной стадии в хорошем состоянии.



В принципе, мне кажется, спарринг достаточно оправданный, понятный. Украинская сборная в последнее время играла неудачно — что с Финляндией, что с Казахстаном. Получилось всё довольно плохо. Думаю, что сейчас главная задача для Шевченко — вернуть команде уверенность в собственных силах, понимание, что она на правильном пути и может на что-то претендовать на Евро. Поэтому выбор соперника, которому особенно ничего не надо, логичен и понятен.



Думаю, Украина выиграет этот матч. Хороший коэффициент на победу с форой (-1) — 2,15. Ничего лучше здесь найти невозможно. Слишком велика разница в мотивации команд. Уверен в ставке на 7 из 10», — сказал Андронов.