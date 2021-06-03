Украина — Северная Ирландия: ставка Максима Калиниченко на контрольную игру

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на товарищеский матч Украина — Северная Ирландия.



Ставка: Украина не проиграет и ТБ 1.5 за 1.81.



«В рамках товарищеской встречи накануне Евро-2020 сыграют Украина и Северная Ирландия. Эта игра пройдёт в украинском городе Днепр.



Пора бы уже украинцам проверить свою готовность к большому турниру. Конечно, в товарищеских матчах победа не так важна. Здесь нужно лучше подготовиться к будущим решающим играм на Евро.



Сейчас все легионеры у сборных съехались, команды находятся в боевом настрое, многие должны были восстановиться от своих повреждений. Команды должны подходить даже к подобным товарищеским матчам во всеоружии. Потому что до Евро остаётся совсем немного времени, и тренерам необходимо проверять свои боевые обоймы.



Северная Ирландия, как и все британские команды, – очень непростая сборная. Из всех островных команд только сама Англия продолжает играть в свой атлетичный и британский стиль. Северная Ирландия же не имеет в составе много звёзд, которые могли бы ей помочь индивидуальными действиями.



Но Украина всё-таки должна выигрывать в этом матче, что она, думаю, и сделает. Однако это только первая товарищеская игра у соперников, возможно, она пройдёт не так, как мы все ожидаем. Моя комбинированная ставка в этой игре – тотал больше 1.5 голов, а также, что Украина не проиграет. Такой предложу сбалансированный, на мой взгляд, вариант», — сказал Калиниченко.