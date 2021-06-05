Финляндия — Германия: прогноз Павла Лысенкова на полуфинал ЧМ-2021 по хоккею

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на полуфинал чемпионата мира между Финляндией и Германией.



Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 2.29.

«Можно ли считать сенсацией четвертьфиналов победу Германии над крепкими швейцарцами? Ну, с натяжкой. Немцы уступали со счётом 0:2 к середине матча. Но на 34-й минуте забили один гол, а за 44 секунды до конца третьего периода сравняли счёт. В серии же буллитов Марсель Небельс так исполнил свою решающую попытку, как в замедленном повторе, заведя шайбу в ворота Швейцарии, что это вызвало всеобщее восхищение.



Между прочим, немцы в 2018 году играли в финале Олимпиады. И у них в стране есть крепкий национальный чемпионат. Так что подъём германского хоккея неслучаен. Другое дело, потянет ли бундестим против действующего чемпиона мира — сборной Финляндии.



Финны в обороне действуют лучше, чем два года назад. В четвертьфинале таким вот удушающим приёмом они усыпили яркую, но не всегда стабильную сборную Чехии, где выступают Якуб Врана, Доминик Кубалик и другие известные игроки. Один гол на 33-й минуте, и больше не надо ничего (1:0), а вратарь Юсси Олкинуора делает 28 сейвов, оформляя «сухарь».



Германия на этом чемпионате мира забивает не так много голов, потому что больше не может. Финляндия забивает мало голов, потому что больше не надо — и так хватает для победы. Какой-то феерии тут ждать наивно, но фаворитом будет считаться сборная Суоми.



Я бы в этом матче взял кэф 2.29 на то, что тотал в этом матче составит меньше 3.5 шайбы в основное время. Потому что оборона здесь будет возведена в абсолют. Ну а немцы сами по себе мало забивают. Где-нибудь 1:0, 2:0, 2:1 я и ожидаю увидеть».