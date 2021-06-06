Виктория Азаренко — Анастасия Павлюченкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Виктория Азаренко — Анастасия Павлюченкова в 1/8 финала «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: Павлюченкова выиграет как минимум одну партию за 1.60.

«Настя переиграла Арину Соболенко в трёх сетах, а Вика выиграла легко у Мэдисон Кис. Хорошо девушки друг друга знают – на одних турнирах они практически с детства играли. Фаворитом идёт Азаренко, так как у неё больше опыта, она более вариативный игрок, чем предыдущая соперница Павлюченковой. У неё есть опыт сложных матчей, она даже выигрывала титулы «Большого шлема».



У Павлюченковой такого опыта нет, как бы не задрожали коленки у Насти. Мне очень понравилось, как она отыграла в предыдущем круге с Ариной Соболенко. Почти не ошибалась, играла свободно, были красивые комбинации. Если она не испугается и сыграет так, как в предыдущем круге, то вполне возможно, что ей удастся выиграть партию».