Виктория Азаренко — Анастасия Павлюченкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Виктория Азаренко — Анастасия Павлюченкова в 1/8 финала «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.
Ставка: Павлюченкова выиграет как минимум одну партию за 1.60.
«Настя переиграла Арину Соболенко в трёх сетах, а Вика выиграла легко у Мэдисон Кис. Хорошо девушки друг друга знают – на одних турнирах они практически с детства играли. Фаворитом идёт Азаренко, так как у неё больше опыта, она более вариативный игрок, чем предыдущая соперница Павлюченковой. У неё есть опыт сложных матчей, она даже выигрывала титулы «Большого шлема».
У Павлюченковой такого опыта нет, как бы не задрожали коленки у Насти. Мне очень понравилось, как она отыграла в предыдущем круге с Ариной Соболенко. Почти не ошибалась, играла свободно, были красивые комбинации. Если она не испугается и сыграет так, как в предыдущем круге, то вполне возможно, что ей удастся выиграть партию».
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