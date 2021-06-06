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Кристиан Гарин — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»

Кристиан Гарин — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч «Ролан Гаррос»
Алексей Серяков
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Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кристиан Гарин — Даниил Медведев в 1/8 финала «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Ставка: тотал больше 37.5 гейма за 1.88.

«Здорово, что Даниил Медведев пробился уже в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Все слышали его слова про грунт. Но пока у него получается, он в отличной форме, причём не только физической, но и ментальной. Не думала, честно говоря, что настолько здорово он разберётся с подачей Опелки. Великолепно держал концентрацию, даже проигранная подача в первом сете не сбила его.

Сейчас будет другой матч. С Опелкой надо было концентрироваться на приёме, здесь главное будет на подаче самого Даниила. Если будет хорошо подавать, то сможет создавать давление на приёме. С Гариным недавно играл Медведев, уступил в трёх сетах в Мадриде. Но за то время, что прошло с испанского «Мастерса», Даниил очень сильно прибавил во всех компонентах. Сейчас он здорово себя ощущает.

Не думаю, что легко дастся победа Медведеву. Всё-таки чилиец Гарин — специалист грунта. Но за счёт качества подачи, уверенности Даниил должен идти дальше. Но, скорее всего, здесь будет минимум четыре плотных сета. Моя ставка — больше 37.5 геймов. Гарину может не хватить сил, чтобы измотать Медведева. Он сам уже провёл пятисетовый матч, где чудом спасся».

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