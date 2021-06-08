Венгрия — Ирландия: ставка Романа Павлюченко на контрольную игру 8 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на товарищеский матч Венгрия — Ирландия.
Ставка: ничья за 3.00.
«Сборная Венгрии в Будапеште сразится с Ирландией 8 июня.
Венгры находятся в неплохом физическом состоянии, поскольку давно не знают поражений. Единственный грозный соперник из трёх туров отбора к чемпионату мира — Польша (3:3), которой удалось забить трижды. Недавно в товарищеской встрече был переигран неуступчивый Кипр (1:0).
На мой взгляд, фаворита в этой паре выделить будет сложно. Да, хозяева поля достаточно давно не проигрывают, а дома так и вовсе преобразятся, но их реальный уровень определить тяжело. Всё-таки большая часть оппонентов не самого высокого уровня.
Ирландцы же, напротив, были отвратительны на старте отбора, хотя состав у коллектива очень даже неплохой. Они проиграли в борьбе дерзкой Сербии (2:3), однако ещё было фиаско в противостоянии с Люксембургом (0:1), где потери очков никто не ждал.
По моему мнению, британская дружина ещё постарается проявить себя сегодня на выезде, так что даже в таких условиях стоит ждать от неё забитых мячей. Скорее всего, гости не проиграют», — сказал Павлюченко.
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