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Венгрия — Ирландия: ставка Романа Павлюченко на контрольную игру 8 июня

Венгрия — Ирландия: ставка Романа Павлюченко на контрольную игру 8 июня
Пётр Кондаков
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на товарищеский матч Венгрия — Ирландия.

Ставка: ничья за 3.00.

«Сборная Венгрии в Будапеште сразится с Ирландией 8 июня.

Венгры находятся в неплохом физическом состоянии, поскольку давно не знают поражений. Единственный грозный соперник из трёх туров отбора к чемпионату мира — Польша (3:3), которой удалось забить трижды. Недавно в товарищеской встрече был переигран неуступчивый Кипр (1:0).

На мой взгляд, фаворита в этой паре выделить будет сложно. Да, хозяева поля достаточно давно не проигрывают, а дома так и вовсе преобразятся, но их реальный уровень определить тяжело. Всё-таки большая часть оппонентов не самого высокого уровня.

Ирландцы же, напротив, были отвратительны на старте отбора, хотя состав у коллектива очень даже неплохой. Они проиграли в борьбе дерзкой Сербии (2:3), однако ещё было фиаско в противостоянии с Люксембургом (0:1), где потери очков никто не ждал.

По моему мнению, британская дружина ещё постарается проявить себя сегодня на выезде, так что даже в таких условиях стоит ждать от неё забитых мячей. Скорее всего, гости не проиграют», — сказал Павлюченко.

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