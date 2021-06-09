Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Фелисьяно Лопес — Алексей Попырин: прогноз Павла Кириченко на матч в Ноттингеме

Фелисьяно Лопес — Алексей Попырин: прогноз Павла Кириченко на матч в Ноттингеме
Пётр Кондаков
Комментарии

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч первого круга турнира АТР в Штутгарте между Фелисьяно Лопесом и Алексеем Попыриным.

Ставка: ТБ 12.5 в 1-м сете за 3.00.

«Травяные турниры — это, по моему мнению, лакомый кусочек теннисного сезона. На этом покрытии играют всего около месяца, на этом покрытии проводится старейший теннисный турнир с особыми традициями.

Трава — очень быстрое покрытие, и преимущество здесь у теннисистов с хорошей подачей. Именно двух таких игроков свела сетка турнира АТР в Штутгарте между собой уже в первом круге. Большой любитель травяных кортов Фелисьяно Лопес сыграет с Алексеем Попыриным.

В прошлом сезоне травяной отрезок сезона не состоялся из-за коронавируса, поэтому для ознакомления статистика сезона-2019: в матчах с участием Лопеса тай-брейки были в семи случаях из 12, в матчах Попырина — в пяти из девяти. У обоих положительный баланс побед и поражений на этом покрытии, то есть подачи соперники чаще проигрывали (а значит, срывали ещё больше тай-брейков). У обоих теннисистов прекрасная первая подача, которая на траве должна приносить много лёгких очков.

Предлагаю ставку с высоким коэффициентом, даже неоправданно завышенным, по моему мнению, на тай-брейк уже в стартовом сете», — сказал Кириченко.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021