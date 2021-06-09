Фелисьяно Лопес — Алексей Попырин: прогноз Павла Кириченко на матч в Ноттингеме

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч первого круга турнира АТР в Штутгарте между Фелисьяно Лопесом и Алексеем Попыриным.
Ставка: ТБ 12.5 в 1-м сете за 3.00.
«Травяные турниры — это, по моему мнению, лакомый кусочек теннисного сезона. На этом покрытии играют всего около месяца, на этом покрытии проводится старейший теннисный турнир с особыми традициями.
Трава — очень быстрое покрытие, и преимущество здесь у теннисистов с хорошей подачей. Именно двух таких игроков свела сетка турнира АТР в Штутгарте между собой уже в первом круге. Большой любитель травяных кортов Фелисьяно Лопес сыграет с Алексеем Попыриным.
В прошлом сезоне травяной отрезок сезона не состоялся из-за коронавируса, поэтому для ознакомления статистика сезона-2019: в матчах с участием Лопеса тай-брейки были в семи случаях из 12, в матчах Попырина — в пяти из девяти. У обоих положительный баланс побед и поражений на этом покрытии, то есть подачи соперники чаще проигрывали (а значит, срывали ещё больше тай-брейков). У обоих теннисистов прекрасная первая подача, которая на траве должна приносить много лёгких очков.
Предлагаю ставку с высоким коэффициентом, даже неоправданно завышенным, по моему мнению, на тай-брейк уже в стартовом сете», — сказал Кириченко.
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