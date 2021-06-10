Брендон Логнейн — Тайлер Даймонд: прогноз Глеба Кожикова на бой UFC

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Брендон Логнейн — Тайлер Даймонд в рамках турнира UFC.



Ставка: победа Логнейна за 1.87.



«31-летний боец из Великобритании, профессиональный рекорд 20-3, тренируется в зале Manchester Predators. Брендон — очень опытный боец, за свою карьеру он успел повыступать в АСВ, пробовал свои силы на шоу Даны Уайта, победил, но контракта не получил, что вызвало удивление у многих фанатов ММА. С 2019 года обосновался в PFL и очень успешно показывает себя в этом промоушене. Идёт на серии

из шести побед кряду, что очень даже впечатляет.



Американец, ему 30 лет, профессиональный рекорд 12-1, тренируется в Калифорнии, в зале Team Alpha Male. Тайлер пробовал попасть в UFC через TUF, но проиграл в полуфинале Джею Кучинелло и контракт не получил. Ввиду пандемии организация PFL сезон-2020 не проводила, и Даймонд вынужден был простаивать целый год. Вернулся в апреле 2021-го и победил единогласным решением судей корейца Джуна.



Стилистическое противостояние ударника (Логнейна) и борца (Даймонда), и в конкретно данном случае я склоняюсь к первому. Прежде всего стоит отметить, что Брендон не является однобоким ударником, у него отличные навыки борьбы и защиты от тейкдаунов, но все же стойка — его конёк. Тайлер много пропускает, и мы не раз могли наблюдать, как его посылают в нокдауны, однако из раза в раз у него получалось спасаться в борьбе, получится ли в этот раз? У меня большие сомнения. Полагаю, что Логнейн будет играючи перебивать Даймонда в стойке, не даст тому навязать борьбу и победит нокаутом или судейским решением», — сказал Кожиков.