Уэльс — Швейцария: прогноз Тимура Журавеля на матч чемпионата Европы в Баку

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Уэльс — Швейцария.



Ставка: победа Швейцарии за 2.22, победа Швейцарии и тотал меньше 2.5 гола за 3.40.

«В Баку состоится игра Уэльса и Швейцарии. Будет душновато, поэтому сразу намекаю на то, что в этой встрече не будет много голов. Погода, первый тур — команды осторожничают, втягиваются в турнир. Мне кажется, что эта ситуация не для голевой феерии.



Давайте вникнем в подробности. Думаю, если оттолкнуться от контрольных матчей перед Евро, то Швейцария выглядит сейчас солиднее. Она обыграла сборную США, а Уэльс не смог забить Албании.



Но если вы не любите отталкиваться от контрольных матчей, то и другая информация скажет за швейцарцев. Тренер Петкович уже не первый год работает со сборной, играл на больших турнирах, сборная со своим лицом и поставленной игрой, которая не опускается ниже определённой планки и очень плавно проводит смену поколений. Словом, очень крепкая команда.



Что касается Уэльса, то здесь смена тренера случилась совсем недавно. Райан Гиггз не по своей воле покинул этот пост, а его сменщик Роберт Пейдж — не самый опытный специалист. Потеря лица и потеря уверенности, которая исходит от тренера, не идёт на пользу команде. Уэльс, который пять лет назад был крутым на прошлом Евро, — это команда, чьи лидеры уже поблекли. Бэйл, Аллен, Рэмзи уже не те, что были тогда, а молодые ещё не составили команду и ещё не готовы играть на больших турнирах и решать большие задачи.



Я предлагаю поставить на низ и победу Швейцарии. Если хотите, то совместите эти ставки. Итак, победа Швейцарии и победа Швейцарии при тотале меньше 2.5».