Бельгия — Россия: эксперты оценили шансы команды Черчесова в матче Евро-2020

12 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Бельгия — Россия. Начало игры — в 22:00 мск.

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бельгийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88 (около 54% вероятности). Успех россиян оценён экспертами в 5.20 (19%). А ставки на ничью принимаются за 3.77 (28%).



Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Бельгия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют бельгийцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол россиян оценён коэффициентом 1.60.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.90, на пенальти — за 2.85, на удаление — за 5.00.