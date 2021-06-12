Исраэль Адесанья — Марвин Веттори: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 263

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Исраэль Адесанья — Марвин Веттори в рамках UFC 263.



Ставка: победа Адесаньи за 3.38.

«На нас надвигается номерной турнир UFC, где Исраэль Адесанья подерётся за титул с Марвином Веттори.



Мне очень нравится Адесанья, но я в прошлый раз ставил против него, когда он дрался с Блоховичем, и, скорее всего, сделаю это сейчас. Веттори мне кажется очень недооценённым спортсменом. Если посмотреть на его рекорд, то у него нет досрочных поражений, он идёт на неплохой серии из побед. К тому же, он свёл вничью бой с Омари Ахмедовым, а сделать это очень непросто.



Адесанья выглядит атлетом, но его давно не проверяли борцами. Веттори чётко понимает свои возможности и попробует с Адесаньей бороться, попробует затянуть этот поединок, вымотать его борьбой. Коэффициент на победу Виттори кажется мне достаточно большим, чтобы рискнуть.



Адесанья мог спрогрессировать, он понимает, что борцы – это его проблема после боя с Блаховичем, но не факт, что за то короткое время, которое у него было, это получилось сделать. Если хотите рискнуть, то ставьте на победу Марвина Веттори».