Уэльс — Швейцария: где покажут матч, смотреть онлайн, прямой эфир

12 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Уэльс — Швейцария. Начало игры — в 16:00 мск.



Матч пройдёт в Баку. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех Уэльса оценён экспертами в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 3.05.



Букмекеры не считают, что матч Уэльс — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.69. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.40., на пенальти — за 3.40.