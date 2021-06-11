Турция — Италия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто победил

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 сборная Турции на стадионе «Олимпико» в Риме проиграла Италии со счётом 0:3.



Сборная Италии владела преимуществом на протяжении всего матча. На 53-й минуте мяч в свои ворота отправил турецкий защитник Мерих Демирал. Преимущество итальянцев на 66-й минуте удвоил Чиро Иммобиле, который оказался первым на добивании. Третий гол сборной Италии на 79-й минуте забил Лоренцо Инсинье.

Ставки на победу сборной Италии принимались с коэффициентом 1.48: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1480 рублей. Успех Турции оценивался в 8.40, ничья — в 4.75.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.11, победа Италии с форой (-2.5) за 4.72. На автогол давали 9.00, на «обе забьют — нет» — 1.75, а на точный счёт 3:0 в пользу Италии — 10.0.