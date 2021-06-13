Нидерланды — Украина: где будет трансляция, во сколько начало матча Евро-2020
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13 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Нидерланды — Украина. Начало игры — в 22:00 мск.
Встреча состоится в Амстердаме. В прямом эфире матч покажет Первый канал.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех Украины оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.
Букмекеры не считают, что матч Нидерланды — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18, на пенальти — за 2.75.
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