Нидерланды — Украина: прогноз Никиты Ковальчука на матч чемпионата Европы по футболу

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Нидерланды — Украина.



Ставка: обе забьют за 2.16, ничья за 3.90, гол в первом тайме за 1.47.

«У меня есть несколько фаворитов этого чемпионата Европы. Я уже говорил о том, что итальянцы кажутся мне той командой, которая выиграет этот турнир, и первый матч нас не разубедил в этом. Так вот, сборная Украины видится мне коллективом, который способен дойти до полуфинала.



Оправданы ли наши ожидания от этой сборной, мы узнаем по первому же матчу с голландцами. Голландцы в этом смысле будут великолепной проверкой украинской сборной, её готовности и оптимизации состава. Украине нужно придумать, как играть достаточно большим количеством очень талантливых молодых футболистов. Как разделить роли Малиновского и Зинченко, как использовать Цыганкова, Ярмоленко – там большое количество футболистов, которым надо дать правильные роли.



Я думаю, что игра будет яркая, потому что голландцам надо почувствовать, что они вернулись на большие турниры, и быть аккуратными, а Украине нужно сделать своего рода заявление о том, что эта команда на многое способна.



Я бы ставил здесь на ничью, на обе забьют и гол в первом тайме».