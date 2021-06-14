Польша – Словакия: прогноз Ивана Млечного на игру 1-го тура Евро-2020

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Польша – Словакия.



Ставка: победа Польши за 1.88.



«Если обратиться к статистике, то последние матчи для поляков прошли неважно. Из девяти игр квалификации к чемпионату мира и Лиги наций Польша смогла выиграть только три. Пришел новый главный тренер, но проблемы остались. Поляки очень много пропускают, но хочется отметить то, что с приходом нового тренера было опробовано много новых футболистов, новые связи. Мне кажется, что Польша подойдет к турниру в оптимальной форме.



Конечно, у словаков есть Гамшик, Пекарик, Шкриньяр, но все же поляки намного сильнее индивидуально и опыта на международной арене у них больше. Польша в этой встрече должна одерживать победу.



Не стоит забывать, что у Польши есть Левандовски, который в чемпионате Германии показал, что он в отличнейшей форме. Думаю, что и в этом турнире он себя хорошо проявит. Мой прогноз на эту встречу – победа сборной Польши», — сказал Млечный.