Польша — Словакия. Прогноз: Левандовски накажет обидчиков России в Санкт-Петербурге

14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Польша — Словакия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами поляков: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех словаков оценён экспертами в 5.60. А ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Польша — Словакия 14 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Польша — Словакия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 1.24. Гол словаков оценён букмекерами коэффициентом 1.76. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.25.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Польша — Словакия (14.06.2021)

На дворе лето, все европейские клубные чемпионаты давно завершились. Теперь всё внимание футбольных болельщиков приковано к долгожданному чемпионату Европы. Напомним, что изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года.

Первые матчи уже отгремели, сборная России тоже успела отметиться — уступила Бельгии с разгромными 0:3. Скрасить ожидание до следующей попытки россиян набрать важные очки можно просмотром других встреч. Например, в понедельник, 14 июня, на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге будут выяснять отношения сборные Польши и Словакии.



Поляки хорошо выступили в квалификации Евро-2020. В группе с Австрией, Македонией, Словенией, Израилем и Латвией заняли первое место, набрав 25 очков из 30 возможных. За десять туров добыли восемь побед и потерпели всего лишь одно поражение. В сумме 18 забитых и пять пропущенных — результат достойный.



В Лиге наций за шесть туров набрали семь очков и заняли третье место. Но тут надо сразу сказать, что в противниках были крепкие итальянцы, голландцы и боснийцы. Подопечные португальского специалиста Паулу Соузы одержали только две победы, но этого хватило, чтобы с запасом опередить Боснию и Герцеговину и сохранить место в лиге А на следующий сезон. Тоже недурно.

Но гораздо важнее, на наш взгляд, выступление польской сборной в стартовых турах квалификации ЧМ-2022. Польша набрала четыре из девяти возможных очков. В матче с Венгрией наиграла на ничью (3:3), затем разобралась с Андоррой (3:0). А в третьем матче чуть не отобрала очки у Англии (1:2). Англичане тогда забили победный гол на 85-й минуте.

Результаты сборной Словакии в последнее время несколько скромнее. Путёвку на чемпионат Европы добыла только в дополнительном плей-офф, поскольку в отборочной группе заняла третье место. А в Лиге наций финишировала последней и вылетела в лигу С — третий по силе эшелон.



А во время стартовых матчей квалификации ЧМ-2022 словаки неожиданно подарили очки Кипру (0:0) и даже Мальте (2:2). Зато в третьем туре взяли и обыграли сборную России со счётом 2:1. Контрольные поединки тоже не дали серьёзных результатов. На данный момент команда выглядит аутсайдером своей группы на Евро.

В составе у Словакии есть достаточно известных футболистов. Дубравка, Шкриньяр, Гамшик и Лоботка в порядке. Однако последние результаты выглядят не так впечатляюще. Конечно, испорченная травмами и экспериментами подготовка тоже ставит под сомнение статус поляков как фаворитов. Но сейчас ведущие игроки на месте.



Левандовски оправился после травмы, Зелиньски тоже в строю, а Крыховяк, Беднарек и Щенсны стабильно хороши. А потому мы отдадим предпочтение сборной Польше в первом туре чемпионата Европы. Лобовая победа за коэффициент 1.85 смотрится интересно, можно не усложнять и не искать дополнительные условия. Номинальные гости, вероятно, смогут избежать крупного поражения, но рассчитывать на очки в Санкт-Петербурге будет всё же трудно.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Польша — Словакия 14 июня 2021 года

Сборная Польши провела не самую внушительную подготовку, помешали травмы и эксперименты с составом. Однако сейчас лидеры в строю, а состав у команды весьма внушительный. У Словакии ведущие игроки тоже в порядке, но, на наш взгляд, противопоставить что-то полякам в Санкт-Петербурге будет трудно. Берём победу Польши за 1.85.



Ставка: победа Польши за 1.85.