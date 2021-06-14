Аргентина — Чили: прогноз Игоря Кытманова на матч Кубка Америки

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Чили.



Ставка: Аргентина не проиграет и ТМ 2.5 за 2.08.



«Надо сказать, что недавно эти команды играли друг против друга в Аргентине, где сыграли вничью 1:1. Игра проходила с преимуществом аргентинцев, отлично сыграл Браво, хороший матч провел Месси. Аргентина выглядела интереснее.



Чилийцы сейчас переживают смену поколений, однако по-прежнему в обойме звездные ветераны, а молодые игроки, которые постепенно приходят им на смену, не такого уровня, как тот же Алексис Санчес и Артуро Видаль. К слову, Видаля, скорее всего, не будет. По собственной расхлябанности он подхватил коронавирус, когда приехал на отборочный матч, и подвел команду.



Сборная Чили пока что не производит впечатления в отборочном цикле. Последний матч с Боливией закончился вничью 1:1. Чилийцы имели огромное преимущество, но у них проблемы с реализацией.



Что касается Аргентины, то она упустила победу в отборе против Колумбии, выигрывая по ходу матча 2:0. Но Колумбия выглядит впереди интереснее на данный момент, чем Чили, поэтому колумбийцы смогли диктовать свои условия. Думаю, что со стороны сборной Чили такого не будет.



Стартовая игра, команды очень хорошо знают друг друга, поэтому сыграют максимально осторожно. Забитых голов, наверное, мы много не увидим. Будет много борьбы, возможно, имеет смысл сыграть тотал больше по желтым карточкам или даже удаление, но я бы предпочел другой вариант. Меньше 2,5 гола смотрится вполне интересно, плюс Аргентина не проиграет.



Главный тренер чилийцев заявил, что для его команды приоритет – отбор на чемпионат мира, потому что на прошлый турнир чилийцы не попали. Чилийцы удачно играют в Кубке Америки, это их турнир, но мне видится небольшое преимущество аргентинцев. Аргентина не проиграет и тотал меньше 2,5», — сказал Кытманов.