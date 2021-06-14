Польша — Словакия: прогноз Егора Титова на встречу группы E чемпионата Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Польша — Словакия в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: победа Польши и гол Левандовского за 2.80.



«Польша стартует домашним матчем со Словакией. С обеими командами мы недавно встречались. С Польшей в товарищеском матче сыграли 1:1. В принципе, можно сказать, что игра была равной. Но видно было, что это контрольная игра. И те и другие пытались что-то и кого-то проверить. У Польши ещё и Левандовского не было. Сейчас он на поле, конечно, появится. Словакам Россия проиграла. Не скажу, что по игре всё было очевидно, но точно Россия не играла лучше. Словаки же воспользовались нашими ошибками в обороне.



Здесь, думаю, надо отталкиваться от хозяев. В целом команды где-то близки по уровню. Но есть один игрок, который будет выделяться. Это Левандовски. На него надеется вся Польша. И, я думаю, он не подведёт. Свой мяч забить должен обязательно. Возможно, с пенальти.



Так что поставлю на победу Польши при голе Левандовского», — сказал Титов.