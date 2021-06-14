Польша — Словакия: прогноз Артура Петросьяна на игру группы E Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Польша — Словакия.



Ставка: Польша не проиграет и ТМ 2.5 за 1.89.



«Тут много говорить не о чем. Поляки и словаки прилично сдали за последнее время, особенно словаки, особенно в созидании и игре с мячом и креативе.



Если сравнивать эти две команды, то поляки чуть более мастеровитые, команда более готова к каким-то серьёзным баталиям. Словаки совершенно не впечатляют, несмотря на то что вроде бы результаты в последние 3-4 месяца лучше, чем у поляков.



Я тут не жду какой-то феерической игры. Скорее всего, она получится скучной и невзрачной, с небольшим количеством моментов. Приглянулся такой вариант — Польша не проиграет и тотал меньше 2.5. К слову, стало известно, что Милик не сыграет на Евро, а это потеря для поляков», — сказал Петросьян.